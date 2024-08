Jamie Lee Curtis erhält Ehrendoktorwürde

«Bin ein Underachiever»

«Wenn man aufs Papier schaut, sollte ich eigentlich gar nicht hier sein», sagte die 65–Jährige laut «Variety» in ihrer Rede. «Ich bin ein Underachiever, dem gerade diese unglaubliche Ehre zuteilwurde.» Eine sehr bescheidene Selbsteinschätzung – schliesslich ist Curtis, die 2023 für «Everything Everywhere All at Once» ihren ersten Oscar gewann und bereits zahlreiche weitere Auszeichnungen erhalten hat, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihre Filmografie enthält unter anderem die «Halloween»–Reihe, «Freaky Friday» (2003), «Knives Out» (2019) oder «Ein Fisch namens Wanda» (1988).