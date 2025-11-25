Jan Delay ist Hutträger des Jahres 2025.

Schräger Hut, klare Ansage

Auf der Bühne sieht das ganz anders aus. Da gehört der Hut einfach zu Jan Delay wie die Elbe zu Hamburg. «Da bin ich speziell», verrät der gebürtige Jan Philipp Eissfeldt, der Hutgrösse 59 trägt. Bei seinen Konzerten mit «Disko No. 1» setzt er ausschliesslich auf edle Player–Filzhüte. Das Besondere: Der Hut sitzt immer leicht schräg mit hochgeklapptem Rand und kommt in vielen verschiedenen Farben daher. Zusammen mit seiner charakteristischen Sonnenbrille bildet die Kopfbedeckung sein unverwechselbares Markenzeichen.