Jan Ullrich nach schwerem Unfall: «Der Fahrer hat mich nicht gesehen»

Am Freitag endete eine Trainingsfahrt für den ehemaligen Tour–de–France–Star Jan Ullrich (51) im Krankenhaus. Der Ex–Radprofi verunglückte in seiner Heimatstadt Merdingen in Baden–Württemberg schwer, nachdem ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen hatte. Nun meldete sich der 51–Jährige aus dem Krankenhaus und schilderte in seinem Podcast «Ulle & Rick» (mit Rick Zabel) die dramatischen Momente des Unfalls.