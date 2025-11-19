Jana Ina Zarrella verrät: Ross Antony verkuppelte sie mit Giovanni

Giovanni Zarrella und Ross Antony verbindet bis heute eine tiefe Freundschaft. «Viele kennen Ross ja als lustigen Kerl, schlagfertig und aufgedreht. So ein Gute–Laune–Typ. Ist er auch, stimmt auch alles. Aber die Dinge, die Ross und mich verbunden haben, waren vor allem in der Bro'Sis–Zeit die Tiefgründigkeit, was wir für Gespräche hatten, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben», erzählte Zarrella erst diesen Sommer im Interview mit der «ARD Schlagerwelt» (MDR). Auch Paul und Jana Ina seien «ganz dicke und enge Freunde», es sei «eine familiäre Verbindung», so Zarrella weiter. Antony ist seit 2006 mit Paul Reeves (51) verheiratet.