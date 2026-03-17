Jane Fonda hätte gerne Robert Redfords Oscar-Abschied übernommen

Fonda begründete diese Ansicht mit einer simplen Rechnung: Streisand habe schliesslich «nur einen Film mit ihm gedreht. Ich habe vier gemacht. Ich habe mehr zu sagen». Zum Beweis dieser These widmete sie daraufhin selbst eine kleine Laudatio auf die verstorbene Hollywood–Legende. «Ich war immer in ihn verliebt», gestand Fonda. Redford war ihr zufolge «ein unglaublich liebenswerter Mensch mit so grossartigen Werten. Und er hat so viel für den Film getan, er hat ihn wirklich verändert und dem Independentfilm zu neuem Aufschwung verholfen.»