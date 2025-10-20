Jane Goodall starb an einem Herzstillstand

Bis zuletzt im Einsatz für Umwelt und Klima

Jane Goodall führte bis zu ihrem Tod ein bemerkenswertes Leben im Dienst der Wissenschaft. Noch am Abend vor ihrem Tod arbeitete sie bis 22:30 Uhr an einem Dokument, wie ihre langjährige Assistentin Mary Lewis gegenüber «People» berichtete. Die Forscherin war etwa 300 Tage im Jahr unterwegs. Für den 3. Oktober war ein Vortrag an der UCLA geplant gewesen.