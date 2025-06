Jane Seymour: Königlicher Auftritt auf dem roten Teppich

Mit 74 Jahren durchlebt Seymour aktuell eine wahre Karriere–Renaissance. Die Schauspielerin meldete sich mit der irischen Mystery–Serie «Harry Wild» eindrucksvoll zurück. Sie wurde kürzlich für eine fünfte Staffel verlängert. «Niemand bekommt mit 70 eine eigene Serie. Niemand», betonte sie stolz. In der Rolle einer pensionierten Englisch–Professorin, die sich immer wieder in die Polizeiarbeit ihres Sohnes einmischt, kann sie ihre komödiantischen Fähigkeiten voll ausspielen. Die ersten drei Staffeln sind in Deutschland im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen.