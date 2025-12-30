«Jane the Virgin»-Star Gina Rodriguez ist wieder Mutter geworden

Liebeserklärung an Ehemann Joe

Besonders emotional wurde Rodriguez, als sie über ihren Mann sprach. Der 39–Jährige sei während der Schwangerschaft eine enorme Stütze gewesen – gerade mit einem Kleinkind im Haus. «Mein Mann ist einfach eine glatte Zehn. Er ist fantastisch», schwärmte sie. Noch bevor sie überhaupt um Hilfe bitten müsse, sei er bereits zur Stelle. «Es macht es wirklich wundervoll, Kinder in diese Welt zu bringen, wenn man jemanden so Grossartigen an seiner Seite hat.»