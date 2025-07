«Jane the Virgin»-Star Gina Rodriguez verrät Babygeschlecht

«Jane the Virgin»–Star Gina Rodriguez (40) ist wieder schwanger – und sie verrät bei Instagram bereits, welches Geschlecht ihr zweites Baby hat. Sie wird erstmals Mutter einer Tochter. «Wir freuen uns so sehr auf dich, meine Kleine», schreibt sie unter ein Foto, auf dem sie lächelnd ihren Babybauch hält. In den Kommentaren zeigten sich ihre ehemaligen «Jane the Virgin»–Kollegen Jaime Camil (51) und Brett Dier (35) begeistert von den Neuigkeiten. Auch Stars wie Sarah Hyland (34) und Melissa Fumero (42) gratulierten.