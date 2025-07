Janet Jackson überrascht bei Konzert ihrer Brüder

Videos in Janet Jacksons Instagram–Storys und Fotos auf dem offiziellen Festival–Account zeigen die «Together Again»–Interpretin, wie sie gemeinsam mit ihrem selten in der Öffentlichkeit gesehenen achtjährigen Sohn Eissa das Konzert von der Seitenlinie aus verfolgte. In einer grünen Jacke und ausgestellten Jeans gekleidet, das Haar zu einem straffen Dutt frisiert, strahlte sie sichtlich vor Stolz.