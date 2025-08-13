Janik Kontalis: Yeliz Kocs Ex kandidiert als Oberbürgermeister

Jannik Kontalis veröffentlicht Wahlprogramm

Demnach verspricht Kontalis kostenlose öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen. «Der Samstag gehört dir. Auf in die Stadt und das Wochenende geniessen», heisst es auf seiner Webseite. Zudem fordert er «mehr Attraktivität für Frauen», also «mehr Angebote, Freizeitmöglichkeiten und Rückzugsorte», die «auf die Bedürfnisse von Frauen» abgestimmt sind. Wie genau das umgesetzt werden soll, erklärt Kontalis nicht.