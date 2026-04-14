Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Die Kanaren als neue Heimat

Welche Insel wird es werden?

Bereits seit Januar lebt das Paar mit den drei Kindern auf den Kanaren, aktuell hat die Familie ein Haus auf La Gomera gemietet. Wie und wo es genau weitergeht, ist noch offen. «Das aktuelle Haus war erstmal befristet und wir wägen gerade ab, ob wir es behalten oder die Insel wechseln.» Sie könne sich jedoch «auf jeden Fall» vorstellen, auf den Kanaren zu bleiben. Bereits im März hatte sie verraten, dass die Familie verschiedene Inseln unter die Lupe nimmt. «Alle sind unterschiedlich und jede hat ihren Zauber. Wir schauen, was am besten zu uns passt.»