Jannik Sinner und Laila Hasanovic zeigen offen ihre Liebe

Ende Oktober hatte Sinner nach seinem Finalsieg in Wien bestätigt, dass er mit dem Model liiert ist. Laut «Rai News» sagte der Tennis–Profi: «Es ist nicht einfach, immer wieder alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es bedeutet mir viel, dass meine Familie und Laila immer hinter mir stehen.» Auch damals verfolgte sie sein Spiel im Publikum, nahm neben seiner Mutter Siglinde Platz und sass auch während der Pressekonferenz neben seinen Eltern.