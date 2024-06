Jasna Fritzi Bauer macht Beziehung zu Katharina Zorn öffentlich

Auch weil sie «diesen Rechtsruck in der Gesellschaft» sehen würde, «diese aufgeheizte Stimmung». Ihre Partnerin ergänzt in dem Doppel–Interview: «Wir haben lange diskutiert, ob wir unsere Beziehung öffentlich machen sollen, mit allem, was kommen könnte. Wir wissen, dass es auch negative Reaktionen geben wird.» Gemeinsam mit Zorns Tochter Zoe leben die beiden in Berlin, was eigentlich nichts Ungewöhnliches sein sollte: «Ist es aber für einen bestimmten Teil der Gesellschaft», weiss die «Tatort»–Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer. Sie finde das Wort «Vorbild» zwar etwas gross, aber: «Vielleicht ist das jetzt aber eben unsere Rolle. Und ja, vielleicht gab es eine Zeit, in der wir noch nicht bereit dafür waren.»