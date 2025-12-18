Jason Donovan über Ex Kylie Minogue: So sehr leidet seine Ehefrau

Noch härter sei es allerdings für seine heutige Ehefrau Angela Malloch. Mit ihr ist der Sänger seit 25 Jahren zusammen, seit 2008 verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Jemma (24), Zac (23) und Molly (13). Auf die Frage, wie seine Frau damit umgehe, die bis heute immer wieder mit dem früheren Liebesleben ihres Mannes konfrontiert werde, wurde Donovan nachdenklich. «Ich glaube, anfangs war es ziemlich schwer. Ich hoffe, es macht ihr nichts aus, dass ich das sage», gestand er. Doch nach 25 gemeinsamen Jahren spreche das Ergebnis für sich: «Sie ist meine beste Freundin und die Liebe meines Lebens.»