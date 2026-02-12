Jason Momoa ergattert Hauptrolle in Videospiel-Verfilmung «Helldivers»

Jason Momoa (46) haben es offenbar Verfilmungen berühmter Videospiele angetan. Wie nun bekannt wurde, übernimmt er die Hauptrolle in der geplanten Adaption des Videospiels «Helldivers». Der Actionstar steht laut "Variety" im Zentrum des geplanten Blockbusters von Sony Pictures und PlayStation Productions, der am 10. November 2027 weltweit in die Kinos kommen soll.