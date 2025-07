Jay Khan: «Als Boyband-Typ und Ex von Lena Gercke abgestempelt»

Mit «Verdammt!» legen Sie Ihr erstes Solo–Debütalbum vor. Welcher Song liegt Ihnen besonders am Herzen?

Khan: Natürlich haben die vier US5–Remaketitel eine besonders starke Bedeutung für mich. Es war auch mal wieder schön, auf Englisch nach all den Jahren zu singen. Irgendwo schliesst sich damit ein Kreis und es ist auch so eine Art Homecoming, so nach 20 Jahren. Ansonsten «Mein Stern» natürlich, den ich meiner Grossmutter gewidmet habe. Und die Single «Verdammt» war in den Schlagerradio–Charts Nummer Eins, was nicht so leicht zu erreichen ist in der heutigen Zeit. Also das war auch noch mal ein kleiner Meilenstein für mich. Mit «Sie, Du und ich» gibt es auch ein tolles Duett.