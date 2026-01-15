Jay Leno ist entsetzt über dreiste Fragen zu seiner Ehe

Für den 75–Jährigen haben sich die gesellschaftlichen Massstäbe in die falsche Richtung verschoben. «Ich tue einfach das Richtige, weil man es tun sollte. Das war früher mal die Norm, und wenn man davon abwich, war das der seltsame Teil. Jetzt ist der seltsame Teil ziemlich verbreitet, und zu bleiben und zu tun, was man tun sollte, ist verblüffend für die Leute.»