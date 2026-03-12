Jeanette Biedermann verzückt Fans mit erstem Babybauch-Foto

Jetzt ist es endgültig offiziell: Jeanette Biedermann (46) hat ihre Schwangerschaft persönlich bestätigt und ein erstes Foto geteilt. Mit einem strahlenden Lächeln und in einem eleganten roten Kleid präsentierte die Schauspielerin und Sängerin auf Instagram stolz ihre Schwangerschaft.
«Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!», verkündete Biedermann in einem Instagram–Post. Für die 46–Jährige ist diese Schwangerschaft die Erfüllung eines Traums, den sie seit vielen Jahren im Herzen trägt. «Ich wünsche mir seit Jahren ein Kind», so Biedermann.
Dabei betont sie jedoch, dass sie das Thema Familienplanung stets bewusst entspannt angegangen sei und die Entscheidung der Natur überlassen habe. «Jetzt hat die Natur und die Bestimmung entschieden, uns dieses kleine Wunder zu schenken!», so Biedermann.
Die Nachricht von der Schwangerschaft kam für die werdenden Eltern offenbar völlig unerwartet. Laut Biedermann erreichte sie die frohe Botschaft pünktlich zum Weihnachtsfest, was das vergangene Jahr mit einem ganz besonderen Highlight abschloss. Nach turbulenten beruflichen und privaten Zeiten blickt sie nun «nach all den turbulenten Jahren» voller Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt. «Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich!»
Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich unter dem Beitrag zahlreiche Gratulationen von Fans und Wegbegleitern. Auch prominente Freunde liessen nicht lange auf sich warten: Profitänzerin Kathrin Menzinger kommentierte voller Begeisterung: «Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so sehr für euch!» Schauspielerin Nina Bott schrieb: «Herzlichen Glückwunsch! Du siehst toll aus.»
Neue Beziehung nach Scheidung
Bereits Anfang März hatte Biedermanns Management nach Gerüchten auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt, dass die Sängerin schwanger ist. Die Nachricht wurde wenige Tage nach ihrem 46. Geburtstag bekannt.
Erst Anfang 2025 wurde bekannt, dass sich Biedermann nach zwölf Jahren Ehe von dem Gitarristen Jörg Weisselberg scheiden lässt. Ihr neuer Partner heisst Berichten zufolge Sebastian.