Jeanette Biedermann verzückt Fans mit erstem Babybauch-Foto

Die Nachricht von der Schwangerschaft kam für die werdenden Eltern offenbar völlig unerwartet. Laut Biedermann erreichte sie die frohe Botschaft pünktlich zum Weihnachtsfest, was das vergangene Jahr mit einem ganz besonderen Highlight abschloss. Nach turbulenten beruflichen und privaten Zeiten blickt sie nun «nach all den turbulenten Jahren» voller Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt. «Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich!»