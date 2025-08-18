«Jeder Tag sollte ein Fest sein»: Michelle Yeoh verrät Ehegeheimnis

Hochzeit in Genf nach 6.992 Tagen

Sie bezeichnete ihn auch als «Romantiker» und fügte hinzu: «Er zählt nicht nach Jahren. Er sagt mir, wir seien seit 7.000 Tagen zusammen. Und wenn ich ihn wirklich darum bitte, gibt er mir auch Stunden und Minuten.» Die Verwendung von Zahlen zur Kennzeichnung ihrer Liebeszeitlinie ist durchaus passend, da in ihrem Hochzeitsprogramm auch genau angegeben war, wie lange sie verlobt waren, bevor sie den Bund fürs Leben schlossen. «Heute, nach 6.992 Tagen, am 27. Juli 2023 in Genf, umgeben von liebevollen Familien und Freunden, sind wir so glücklich, diesen besonderen Moment gemeinsam zu feiern», hiess es.