«Jeder Tag wie im Paradies»: Dennis Quaid schwebt auf Wolke sieben

Der grosse Altersunterschied ist für das Ehepaar kein Thema. «Es sind rund 30 Jahre zwischen uns, aber die merken wir ganz einfach nicht», betonte er 2020 in der «Today Show». «Ich habe nicht bewusst nach einem grossen Altersunterschied oder jemandem gesucht, der viel jünger ist als ich», sagte er zudem dem «Guardian». «Man hat keine Kontrolle darüber, in wen man sich verliebt», so Quaid. Er sei sich sicher, nun die richtige Frau fürs Leben gefunden zu haben.