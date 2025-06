Jeff Bezos Ehefrau postet stolz das erste Bild im Hochzeitskleid

Die pompöse Hochzeitssause von Amazon–Gründer Jeff Bezos (61) und seiner Liebe Lauren Sánchez (55) in Venedig hat am 27. Juni ihren Höhepunkt gefunden. Vor versammelter Welt–Prominenz gaben sich die beiden auf der Insel San Giorgio Maggiore am Freitagabend das Jawort. Nur etwas später postete die stolze Braut ein Hochzeitsfoto bei Instagram – und zwar bereits als Lauren Sánchez Bezos.