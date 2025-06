Jeff Bezos: Erneute Proteste gegen seine Hochzeit

Die Proteste gegen die Hochzeit des Amazon–Gründers in Venedig spitzen sich offenbar zu. Ein Banner, mit dem Venezianer gegen die Trauung von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) Ende Juni demonstrieren, schmückte zuletzt einen Kirchturm. Das Banner mit dem Namen «Bezos», durgestrichen mit einem roten «X», wurde von einer Gruppe von Aktivisten, die sich gegen die für Ende Juni geplante Hochzeit wehren, an den Glockenturm der Basilika San Giorgio Maggiore auf der gleichnamigen Insel in der Lagune von Venedig gehängt. Das berichtet unter anderem das US–Promi–Portal «TMZ».