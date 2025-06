Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Erster Auftritt als Frischvermählte

Am Freitagabend gaben sie sich bei einer opulenten Hochzeitszeremonie feierlich das Jawort. Für den Samstagabend ist eine extravagante Party geplant, bei der Medienberichten zufolge keine Geringeren als die Superstars Lady Gaga (39) und Elton John (78) auftreten sollen. Dazwischen wurden Amazon–Gründer Jeff Bezos (61) und seine frisch angetraute Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) erstmalig in der Lagunenstadt Venedig als verheiratetes Paar gesichtet. Am Nachmittag genossen die Frischvermählten ein entspanntes, spätes Mittagessen in einem Lokal mit Kultfaktor.