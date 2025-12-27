Jeff Bezos und mehr: Stars trotzen dem Schneemangel in Aspen

Alle Jahre wieder tummeln sich in Aspen, Colorado, die Stars für luxuriöse Winterferien. Bislang steht dort für Jeff Bezos (61), Kate Hudson (46) und Co. allerdings mangels Neuschnee wohl mehr Après–Spass als Skifahren an.
Schleppender Start in die Wintersaison
Wie «Aspen Daily News» berichtete, mussten in Ermangelung der weissen Masse sogar einige der legendären Skipisten geschlossen werden. Es sei deshalb zu einigen Stornierungen in den Unterkünften gekommen und auch die Restaurants litten unter einem schleppenden Start in die Wintersaison. Zu Weihnachten betrug die Schneedecke gerade einmal 20 Zentimeter, wo sonst bis zu einem Meter gemessen werden.
Shoppen, speisen und feiern
Prominente Aspen–Fans liessen sich davon jedoch nicht abschrecken. Jeff Bezos und seine Ehefrau Lauren Sánchez (56) machten aus der Not eine Tugend und suchten sich Unterhaltung abseits der Skipiste. Sie besuchten etwa das Restaurant Kemo Sabe und stöberten bei Gucci. Der Amazon–Gründer scheint die Auszeit zu nutzen, um sich einen Bart wachsen zu lassen.
Robert F. Kennedy Jr. (71) tanzte in der «Snow Lodge» zu DJ Diplo, Schauspielerin Kate Hudson bummelte mit ihrer Familie durch die Läden des schicken Skiorts. Auch Oscar–Gewinnerin Mikey Madison (26), Schauspielerin Rebel Wilson (45), «Bridgerton»–Star Phoebe Dynevor (30) und Sängerin Mariah Carey (56) wurden schon in Aspen gesichtet. Und bereits kurz vor Weihnachten spielte Prinz Harry (41) bei der St. Regis Snow Polo Championship.