Jeff Bezos und mehr: Stars trotzen dem Schneemangel in Aspen

Schleppender Start in die Wintersaison

Wie «Aspen Daily News» berichtete, mussten in Ermangelung der weissen Masse sogar einige der legendären Skipisten geschlossen werden. Es sei deshalb zu einigen Stornierungen in den Unterkünften gekommen und auch die Restaurants litten unter einem schleppenden Start in die Wintersaison. Zu Weihnachten betrug die Schneedecke gerade einmal 20 Zentimeter, wo sonst bis zu einem Meter gemessen werden.