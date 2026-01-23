Jeff Goldblum: Ehefrau Emilie Livingston stiehlt ihm die Show

Schauspieler liebt über 30 Jahre jüngere Frau

Jeff Goldblum und Emilie Livingston lernten sich 2011 kennen. Der Schauspieler wurde in einem Fitnessstudio durch ihr Workout auf seine heutige Ehefrau aufmerksam, wie er in der «The Hoda Show» des Radiosenders SiriusXM verriet. Noch am selben Abend besuchte er eine Akrobatikshow, in der sie performte. Drei Jahre später gaben sie sich im November 2014 das Jawort in Los Angeles. Weniger als ein Jahr später kam ihr Sohn Charlie (10) zur Welt – Goldblum war damals 62 Jahre alt, Livingston war 32. Mit 64 Jahren wurde er im April 2017 erneut Vater, als Sohn River (8) geboren wurde.