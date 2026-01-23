Jeff Goldblum: Ehefrau Emilie Livingston stiehlt ihm die Show

Jeff Goldblum (73) und Emilie Livingston (43) haben ihren Donnerstagabend bei der Fashion Week in Paris verbracht. Zusammen besuchte das Ehepaar die Modenschau des Labels Amiri. Für den Auftritt warf sich Livingston in Schale: Sie kam in einem tief ausgeschnittenen Naked Dress.
Der transparente Stoff des schwarzen Kleides gab den Blick auf einen schwarzen Slip und ihre Kehrseite frei. Auch die zarte Spitze im Brustbereich bedeckte nur wenig. Ein hoher Schlitz im Rock betonte zusätzlich die Beine der Tänzerin. Zu dem gewagten Look wählte sie spitz zulaufende Heels in Schwarz und eine feine Halskette. Ihre kurzen Haare drehte sie zu Locken ein.
Goldblum wählte einen geblümten Blazer zu einem weissen Shirt und einer schwarzen Hose. Schlichte Schuhe und eine Pilotenbrille mit orange getönten Gläsern komplettierten seinen Look.
Schauspieler liebt über 30 Jahre jüngere Frau
Jeff Goldblum und Emilie Livingston lernten sich 2011 kennen. Der Schauspieler wurde in einem Fitnessstudio durch ihr Workout auf seine heutige Ehefrau aufmerksam, wie er in der «The Hoda Show» des Radiosenders SiriusXM verriet. Noch am selben Abend besuchte er eine Akrobatikshow, in der sie performte. Drei Jahre später gaben sie sich im November 2014 das Jawort in Los Angeles. Weniger als ein Jahr später kam ihr Sohn Charlie (10) zur Welt – Goldblum war damals 62 Jahre alt, Livingston war 32. Mit 64 Jahren wurde er im April 2017 erneut Vater, als Sohn River (8) geboren wurde.
Für Goldblum kamen die Kinder genau zur richtigen Zeit. «Ich bin froh, dass ich gewartet habe», sagte er «iNews». «Es fühlt sich jetzt genau richtig an, weil all die Dinge, über die ich nachdenke, perfekt zu den grossen Fragen und Herausforderungen passen, die das Elternsein mit sich bringt und dazu, was man seinen Kindern zeigen möchte.»