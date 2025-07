Jella Haase: «In Berlin passieren Dinge, die sind krasser als im Film»

Fast zehn Jahre nach dem mehr oder weniger verstörenden, auf jeden Fall aber maximal schrägen Kultfilm «Schwarze Schafe» kommt an diesem Donnerstag (17. Juli) die Fortsetzung in die Kinos. Diesmal gibt es einen umweltbewussten Neuköllner Clan–Chef, Bienen auf Speed und Genderpuppen. In «Schwarze Schafe 2» spielt Jella Haase (32), was sie besonders gut kann: Berliner Schnauze mit Herz, Charme und ganz viel Spass. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die gebürtige Berlinerin von verrückten Kreuzberger Nächten, verrät, wo sich die Hauptstadt noch wie das «alte Berlin» anfühlt und erklärt, warum sie wieder frecher werden will.