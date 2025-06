Jennie Garths feiert Highschool-Abschluss ihrer jüngsten Tochter

In den 90er–Jahren wurde Jennie Garth (53) durch die Highschool–Serie «Beverly Hills, 90210» berühmt – jetzt hat ihre jüngste Tochter Fiona (18) ihren Schulabschluss gemacht. «Ich bin so unglaublich stolz auf sie!», bekundete die dreifache Mutter in einem Instagram–Beitrag.