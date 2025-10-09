Jennifer Aniston enthüllt jahrelangen Kampf um ein Baby

Die Behauptung, Pitt habe sie verlassen, weil sie ihm keine Kinder schenken wollte, bezeichnete die Schauspielerin als «absolute Lüge». Die Wahrheit war eine andere: Sie kämpfte verzweifelt darum, schwanger zu werden. Brad Pitt bekam später mit Angelina Jolie sechs Kinder – drei adoptiert, drei leibliche: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne. Das ehemalige Hollywood–Traumpaar trennte sich 2016 nach einem Vorfall in einem Privatjet, bei dem Jolie Pitt vorwarf, gewalttätig gegenüber ihr und den Kindern geworden zu sein. Heute soll er praktisch keinen Kontakt mehr zu den Kindern haben.