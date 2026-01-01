Jennifer Aniston: Neuer Freund schwärmt auf Instagram von ihr

Wie eine Quelle aus Anistons Umfeld dem Magazin «People» im vergangenen Monat verriet, basiert die aufblühende Romanze auf einem soliden Fundament: Monatelang hätten sich die beiden zunächst nur unterhalten und kennengelernt, bevor mehr daraus wurde. «Jen hat ihre Freundschaft zu Beginn des Jahres wirklich geschätzt», erklärte der Insider. «Als sich alles in eine romantische Richtung entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie begeistert, dass sie es einfach gewagt hat.» Die Quelle fügte hinzu, dass es sich «wie Schicksal anfühlt» und Aniston Curtis «wirklich liebt». «Er hat so viele gute Dinge in ihr Leben gebracht», so der Insider weiter.