Jennifer Aniston: Neuer Freund schwärmt auf Instagram von ihr

Bei Jennifer Aniston (56) und Jim Curtis (50) wird es immer ernster. Zum Jahreswechsel gewährt der neue Freund der Schauspielerin einen bislang noch seltenen Einblick in ihr gemeinsames Glück.
Der 50–jährige Hypnotherapeut teilt auf Instagram eine Bilderreihe, die auch ein gemeinsames Foto mit der «Friends»–Ikone im Auto zeigt. «Dieses Jahr sind einige fantastische Dinge passiert, aber es sind immer die Menschen, die es ausmachen», schreibt Curtis dazu und macht seine Follower neugierig: «Kann es kaum erwarten zu sehen, was 2026 bereithält... ich habe ein paar Überraschungen in Arbeit...»
Auch Aniston blickt in einem Instagram–Reel auf das vergangene Jahr zurück. «BUH–BYEEEEE 2025», kommentiert die 56–Jährige ihren Clip, in dem auch ihr Freund zu sehen ist – innig kuschelnd mit einem ihrer Hunde.
Prominente Freundinnen und tierische Begleiter
Der Jahresrückblick der «The Morning Show»–Darstellerin zeigt darüber hinaus Momente mit ihrer Serien–Kollegin Reese Witherspoon (49), ein Foto mit Popstar Selena Gomez (33) sowie entspannte Stunden mit ihrer besten Freundin Courteney Cox (61). Als bekennende Tierliebhaberin – Aniston hat derzeit drei Hunde aus dem Tierschutz – durften natürlich auch ihre vierbeinigen Gefährten nicht fehlen.
Wie eine Quelle aus Anistons Umfeld dem Magazin «People» im vergangenen Monat verriet, basiert die aufblühende Romanze auf einem soliden Fundament: Monatelang hätten sich die beiden zunächst nur unterhalten und kennengelernt, bevor mehr daraus wurde. «Jen hat ihre Freundschaft zu Beginn des Jahres wirklich geschätzt», erklärte der Insider. «Als sich alles in eine romantische Richtung entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie begeistert, dass sie es einfach gewagt hat.» Die Quelle fügte hinzu, dass es sich «wie Schicksal anfühlt» und Aniston Curtis «wirklich liebt». «Er hat so viele gute Dinge in ihr Leben gebracht», so der Insider weiter.
Offiziell machte die Schauspielerin ihre Beziehung im November anlässlich seines 50. Geburtstags auf Instagram. Kurz nach ihrem Social–Media–Debüt zeigten sie sich beim «Women in Hollywood»–Event erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit.