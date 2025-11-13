Jennifer Aniston schwärmt von ihrem Partner Jim Curtis

«Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe», hatte Aniston zu einem von ihr veröffentlichten Foto, auf dem sie ihren Freund von hinten umarmt, auf der Social–Media–Plattform geschrieben. Curtis lacht und hält ihre Hände. Der Coach hatte kurz darauf eine Reihe von Bildern geteilt, die im Rahmen der Feier zu seinem 50. Geburtstag entstanden sind. Eines davon zeigte das Paar in ähnlicher Pose. Auf einem anderen schmachtet er sie an, während seine Hand auf ihrem Oberschenkel ruht. «Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen», schrieb er dazu.