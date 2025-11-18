Jennifer Aniston strahlt ohne Jim Curtis bei Preisverleihung

Auch diese Frauen wurden geehrt

Die weiteren Preisträgerinnen der «Elle Women in Hollywood Awards» waren: Jessie Buckley, Teyana Taylor, Rose Byrne, Renate Reinsve, Chase Infiniti, Emily Blunt und die «Blood & Sinners»–Kolleginnen Jayme Lawson, Wunmi Mosaku und Hailee Steinfeld. Dazu teilte das Magazin mit: «Diese Frauen sind es gewohnt, Preise zu gewinnen, Rekorde zu brechen und Grenzen zu verschieben. Und neben ihrem Kassenerfolg setzen die Preisträgerinnen auch einen neuen modischen Standard. Von verführerisch schicken Kleidern bis hin zu perfekt sitzenden Anzügen – ihre Red–Carpet–Looks versprühen genau die Art von Energie, die eine moderne Hollywood–Ikone ausmacht.»