Jennifer Aniston träumt von ihrem Broadway-Debüt

Hollywood erobert den Broadway

Wenn sie ihren Traum doch noch in die Realität umsetzen kann, würde sich Jennifer Aniston in einen aktuellen Trend einreihen: Immer mehr Hollywoodstars zieht es auf den berühmten Musical–Boulevard nach New York. Nicole Scherzinger gewann für ihre Hauptrolle in «Sunset Boulevard» gerade erst einen Tony Award. Jake Gyllenhaal und Denzel Washington brachen mit ihrer Neuinszenierung von «Othello» im März einen Broadway–Kassenrekord – den George Clooney wenige Tage später mit «Good Night, and Good Luck» schon wieder einstellte. Kieran Culkin, Bob Odenkirk und Bill Burr stehen in «Glengarry Glen Ross» auf der Bühne, Nick Jonas in «The Last Five Years». Und bald wird auch Tom Felton in seiner angestammten Kultrolle als Draco Malfoy im «Harry Potter»–Broadway–Stück zurückkehren.