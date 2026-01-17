Jennifer Lawrence: «Nicht schön genug» für Rolle bei Tarantino?

Kritische Äusserung über Lawrence' Aussehen

Der Podcast–Gastgeber wollte das nicht gelten lassen und widersprach seiner prominenten Gesprächspartnerin. Doch Lawrence blieb bei ihrer Version der Ereignisse und zeigte sich überzeugt davon, dass die Geschichte so passiert sei: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt. Oder es ist so, dass ich die Geschichte schon so lange so erzähle, dass ich sie selbst glaube.» Vielleicht habe Tarantino die «Hunger Games»–Darstellerin auch nie wirklich für die Rolle in Betracht gezogen, «und das Internet hat mich einfach so als hässlich bezeichnet», ergänzte sie sarkastisch.