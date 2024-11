Jennifer Lawrence will afghanischen Frauen eine Stimme geben

Das Thema liegt auch für Aktivistin Malala Yousafzai, die die Gewalt der Taliban selbst hautnah erlebt hat, als ihr von zwei Kämpfern 2012 in Kopf und Hals geschossen wurde, am Herzen: «Wir möchten den Zuschauern schon einen Einblick geben, was in Afghanistan passiert, andererseits zeigen wir aber auch, dass diese Frauen Widerstand leisten», sagt die 27–Jährige. «Und wenn sie dies tun, setzen sie dabei ihr Leben aufs Spiel, weil sie für ihre Würde kämpfen, weil sie ihre Rechte und ihre Freiheit zurückhaben wollen. Und das ist die Hauptbotschaft dieses Films.»