Jennifer Lopez hatte zwei Hochzeits-Kleider im Gepäck

Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) sind ein Ehepaar! Doch wer auf ein pompöses Fest gehofft hatte, der wurde ein wenig enttäuscht. Die beiden heirateten im engsten Kreis in einer Standard-Hochzeitskapelle in Las Vegas - ohne vorherigen Termin. Bei ihren Outfits verliess sich Lopez teils sogar auf den Inhalt ihres Kleiderschranks. Lopez hatte zwei Kleider für die Feier parat und zog sich zwischenzeitlich um. In ihrem Newsletter «On the JLo» verriet sie ihren Fans die besondere Bedeutung ihres ersten Kleides.