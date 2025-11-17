Jennifer Lopez legt Glamour-Auftritt bei den Governors Awards hin

Natalie Portman zeigte Bein

Für die Governors Awards hatten sich zahlreiche Filmstars in Schale geworfen. Ariana Grande etwa bezauberte in einem zartrosafarbenen Vintagekleid von Dior, ihre «Wicked»–Kollegin Cynthia Erivo erschien in einem pistazienfarbenen Mantel mit Blütenmustern von Givenchy, Jennifer Lawrence trug ein weisses, drapiertes Dior–Dress, Emma Stone entschied sich für ein schwarzes Kleid von Louis Vuitton, Queen Latifah wählte ein rotes Lanvin–Kleid. Während die meisten Promi–Damen auf lange Roben setzten, überraschte Natalie Portman in einem kurzen, funkelnden Dior–Kleid.