Jennifer Lopez über ihr Ehe-Aus: «Das Beste, was mir passieren konnte»

Jennifer Lopez (56) hat sich offen zu ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) geäussert, die im Januar abgeschlossen worden ist. Demnach kann sie dem Ehe–Aus durchaus etwas Positives abgewinnen.
So half ihr die Trennung
Während eines Gesprächs mit Lee Cowan in «CBS News Sunday Morning» bezeichnete die Schauspielerin und Sängerin ihre Trennung und die persönlichen Erkenntnisse, die sie in dieser Zeit gewonnen hat, sogar als «das Beste, was mir passieren konnte». Denn es habe sie verändert. «Es hat mir geholfen, auf eine Weise zu wachsen, die ich wachsen musste.» Sie sei heute ein anderer Mensch als vor einem Jahr.
Sie blickt auch auf die Dreharbeiten für ihren Film «Kiss of the Spider Woman» zurück, bei dem Affleck ausführender Produzent war. «Es war eine wirklich harte Zeit. Jeden Moment am Set, jeden Moment, in dem ich diese Rolle spielte, war ich so glücklich, und dann war ich wieder zu Hause, und es war nicht so toll. Und ich dachte nur: ‹Wie bringe ich das in Einklang?›» Der Musicalfilm feierte schliesslich im Januar beim Sundance Film Festival Premiere – ausgerechnet in dem Monat, in dem die Scheidung finalisiert wurde. In die US–Kinos kommt der Streifen am 10. Oktober.
Über ihren Ex–Mann verlor sie in dem Interview kein schlechtes Wort. Im Gegenteil, sie lobte ihn dafür, dass er den Film finanziert hat. «Er hat geholfen, es wahr werden zu lassen.»
Als «Bennifer» wurden sie zum Traumpaar
Affleck und Lopez haben eine lange gemeinsame Geschichte hinter sich. Sie verliebten sich 2021 am «Gigli»–Set. Bereits von November 2002 bis Januar 2004 waren die beiden verlobt und wurden als «Bennifer» eines der angesagtesten Hollywoodpaare. Doch die Verlobung platzte und beide gründeten mit anderen Partnern eine Familie. 2021 wagten sie dann einen zweiten Beziehungsanlauf – und schafften es diesmal sogar zum Altar. 2022 heirateten die beiden Superstars zunächst in Las Vegas, später folgte eine Zeremonie in Georgia. Doch ein Happy End sollte es auch beim zweiten Versuch nicht geben. Lopez reichte bereits 2024 die Scheidung ein, die im Januar 2025 rechtskräftig wurde.
Ben Affleck war ihr vierter Ehemann
Für Jennifer Lopez ist es bereits die vierte gescheiterte Ehe. Sie war von 1997 bis 1998 mit dem Schauspieler Ojani Noa (51) verheiratet, dann von 2001 bis 2003 mit dem Tänzer Chris Judd (56). Von 2004 bis 2014 folgte die Ehe mit Sänger Marc Anthony (57), mit dem sie die Zwillinge Emme und Max (17) hat. Danach war sie auch noch mit Baseball–Star Alex Rodriguez (50) verlobt. Ben Affleck war von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner (53) verheiratet, mit der er drei Kinder bekam.