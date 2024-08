Jennifer Lopez und Ben Affleck: Gemeinsamer Pflichttermin abgesagt

Jennifer Lopez spielt die Hauptrolle in «Unstoppable», mitproduziert von Ben Afflecks und Matt Damons «Artists Equity»–Produktionsfirma. Die Schauspielerin plant angeblich, persönlich an dem Filmfest im September teilzunehmen. Ihr Noch–Ehemann wird der Veranstaltung fernbleiben. Es wäre der erste offizielle gemeinsame Termin gewesen, nachdem Jennifer Lopez am 20. August die Scheidung von Ben Affleck nach nur zwei Ehejahren eingereicht hat. Sein Freund und Mitgründer der Firma Matt Damon (53) werde anwesend sein.