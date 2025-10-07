Jennifer Lopez und Ben Affleck sind zurück auf dem roten Teppich

Auch in der «Today»–Show legte sie nach: «Wenn es Ben nicht gegeben hätte, wäre der Film nicht gemacht worden, und ich werde ihm diesen Verdienst immer zurechnen.» Affleck revanchierte sich mit Lob: «Sie war unglaublich in diesem Film», schwärmte er bei der Premiere gegenüber dem Magazin «Extra». «Von Anfang an wusste sie, dass sie alles geben würde. Sie hat enorm hart gearbeitet. Man sieht all ihre vielen Talente – sie ist jemand, der mit klassischen Musicals aufgewachsen ist. Sie macht wirklich alles in diesem Film!»