Jennifer Lopez wird auf der Bühne von grossem Insekt gekitzelt

«Es hat mich gekitzelt»

Erst am 25. Juli hatte Lopez bei einem Auftritt in Warschau, Polen, ihren Rock auf der Bühne verloren. Nun hatte sie mit dem Insekt zu kämpfen. Wie in einem Video, das auf ihrem offiziellen Fanaccount geteilt wurde, zu sehen ist, war das Tier zunächst in ihren Ausschnitt gekrabbelt und dann an ihrem Hals empor.