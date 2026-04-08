Jenny Elvers und Jan Hofer: Das reizt sie an «Promi Taste»

Er lernte während der Corona–Pandemie richtig kochen, als die Restaurants geschlossen waren. «Da meine Frau nicht so gerne kocht, musste ich selbst ran. Die Erfindung des Thermomix hat mir bei dieser Entscheidung sehr geholfen.» Mit seiner Familie lebt er auf Mallorca, die spanische Küche sagt ihm jedoch nicht so zu. Denn sie sei «eher einfach und nicht etwas, das man ständig essen könnte». Stattdessen kommen internationale Gerichte auf den Tisch. Wie Jan Hofer verrät, habe er alle nötigen Küchenutensilien und «könnte auf Anhieb alles kochen, was gefordert ist». Dabei passt er Rezepte gerne seinem Geschmack an. «Das Schöne am Kochen ist ja, dass man seine persönliche Note einbringen kann.»