Jenny Frankhauser: Damians zweiter Geburtstag wird zur Herausforderung

Doch auch in den nächsten Tagen hat Jenny Frankhauser ein staffes Programm: Am Montagmorgen will sie mit ihrem zweiten Sohn, Baby Milan, zu Dreharbeiten nach Mallorca reisen. Und auch ein Wiedersehen mit ihrer berühmten Halbschwester steht auf dem Programm: Denn Daniela Katzenberger feiert am 1. Oktober ihren 38. Geburtstag. Und Jenny Frankhauser wird mitfeiern, wie sie in einer weiteren Story mitteilte. Keine Selbstverständlichkeit bei den Schwestern, die in der Vergangenheit immer mal wieder Streit hatten und sogar eine Zeit lang keinen Kontakt hatten.