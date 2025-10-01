Jeremy Irons verstärkt «Highlander»-Cast

Hochkarätige Besetzung rund um Henry Cavill

Die Neuverfilmung wartet mit einem beeindruckenden Ensemble auf: Henry Cavill (42) spielt den mittelalterlichen schottischen Highlander Connor MacLeod, der entdeckt, dass er ein unsterblicher Krieger ist. An seiner Seite stehen Russell Crowe (61) als sein Mentor und Schwertkämpfer Ramirez sowie Karen Gillan (37) als MacLeods sterbliche schottische Ehefrau. Die Regie übernimmt Chad Stahelski (57), der bereits mit der «John Wick»–Reihe seine Expertise für spektakuläre Action–Inszenierungen unter Beweis gestellt hat.