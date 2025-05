Jeremy Renner: «Pfennigfuchser» verhindern «Hawkeye»-Fortsetzung

Halbe Gage für «halben Jeremy»?

Laut «Entertainment Weekly» gibt Renner an, ein Gehaltsstreit sei einer der Gründe dafür, dass die Serie «Hawkeye» rund um den gleichnamigen Helden aus dem Marvel–Universum noch keine zweite Staffel bekommen hat. «Sie baten mich, Staffel 2 zu machen, und boten mir die Hälfte des Geldes», so der «Avengers»–Star. «Ich dachte mir: 'Wow, ich muss also doppelt so viel arbeiten für die Hälfte des Geldes? Das Angebot habe er nach seinem beinahe tödlichen Unfall Anfang 2023 erhalten. Damals hatte er ein stumpfes Thoraxtrauma, mehr als 30 Knochenbrüche und einen Lungen–Kollaps erlitten. »Denken sie, ich bin nur der halbe Jeremy, weil ich überfahren wurde? Vielleicht wollen sie mir deshalb nur die Hälfte von dem zahlen, was ich in der ersten Staffel verdient habe.« Als »Spassbremsen« macht er eine bestimmte Abteilung bei Disney aus: »Das ist nicht Marvel, wohlgemerkt. Das ist einfach Disney – nicht einmal wirklich Disney. Das sind nur die Pfennigfuchser, die Buchhalter."