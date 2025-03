Jesse Eisenberg bekommt polnische Staatsbürgerschaft

«Während wir diesen Film in Polen drehten und ich durch die Strassen lief und anfing, mich in dem Land etwas wohler zu fühlen, wurde mir etwas so Offensichtliches klar: Meine Familie hatte an diesem Ort viel länger gelebt als in New York», erklärte Eisenberg während der Zeremonie. «Natürlich endete die Geschichte so tragisch, aber neben dieser historischen Tragödie stand auch die Tragödie, dass meine Familie keine Verbindung mehr zu Polen spürte. Das machte mich traurig und bestärkte mich in meinem Wunsch, eine Verbindung herzustellen.»