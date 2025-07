Jessica Biel gibt Einblicke ins Tour-Leben mit Justin Timberlake

Jessica Biel hatte ihren Partner zusammen mit den Kindern zu mehreren Stationen der Tour begleitet. Auch ihren Hochzeitstag im Oktober verbrachte das Paar, das seit zwölf Jahren verheiratet ist, unterwegs: Timberlake stand in Montreal auf der Bühne und kündigte den Auftritt als «ganz besonderen Abend» an. «Meine Frau ist heute Abend hier. Es ist unser 12. Hochzeitstag. Also seid nett zu ihr, Montreal – sie teilt mich heute Abend mit euch allen», scherzte er danach ins Mikro. Biel hatte offenbar nichts gegen die aussergewöhnliche Art des Hochzeitstags einzuwenden. «Ich würde ihn nirgendwo anders verbringen wollen», kommentierte sie den Auftritt.