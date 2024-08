Jessica Haller hat ihre Wirbelsäulen-Operation «gut überstanden»

«Jessi geht es sehr gut»

Seine Frau sei von einem «Facharzt für Wirbelsäulen Medizin» in einer Klinik in Köln behandelt worden, wo sie «wirklich so professionelle und tolle Menschen kennengelernt» hätten. Zum Ergebnis der Operation werde Jessica Haller «sicher erst in sieben Tagen etwas sagen können, aber es sieht sehr vielversprechend aus bisher», berichtet der Influencer weiter auf seinem Instagram–Profil. «Jessi geht es sehr gut, ist noch benebelt von der Narkose, aber irgendwie bin ich etwas eifersüchtig auf den Schlaf, den sie heute Nacht haben wird.»