Jessie J bedankt sich nach Krebsdiagnose für Anteilnahme ihrer Fans

Mit einem Instagram–Video enthüllte sie am 3. Juni, dass sie vor der Veröffentlichung ihrer Single «New Secrets» am 25. April die Diagnose Brustkrebs im Frühstadium erhalten hatte und sich seitdem Tests unterzogen hatte. «Bevor ‹No Secrets› herauskam, wurde bei mir ein frühes Brustkrebsstadium diagnostiziert», erklärt sie ihren Followern. «Ich hebe das Wort ‹früh› hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort ‹früh› fest.» Sie wollte diese persönliche Nachricht öffentlich machen, weil sie den offenen Umgang mit ihren Fans schätzt. «Ich habe schon immer alles geteilt, was ich in meinem Leben durchmache.»